Молодой человек попытался снять видео со львом и поплатился

В Пакистане лев напал на мужчину, который пытался снять с ним видео

В Пакистане молодой человек из индийской провинции Пенджаб попытался снять ролик со львом для своей страницы в TikTok и поплатился. Об этом сообщает The Express Tribune.

Инцидент произошел в частном питомнике по разведению диких кошек в районе города Лахор. Блогер подошел к клетке, где находился хищник, и начал снимать видео с ним на фоне. Внезапно лев напал на мужчину, просунувшись сквозь прутья клетки.

Индиец получил тяжелые травмы лица, плеча и руки и был доставлен в больницу. После того как о происшествии стало известно, у питомника отозвали лицензию. Департамент дикой природы Пенджаба призвал применить против его владельца жесткие меры.

За несколько дней до происшествия кабинет министров провинции принял закон, согласно которому содержание диких кошек в качестве домашних животных запрещается. Для их разведения хозяева питомников должны будут заплатить по 50 тысяч пакистанских рупий (18 тысяч рублей) за лицензию на каждое животное. Кроме того, всех, ккто держит львов, тигров, леопардов и других крупных кошек дома, обязали убрать их из городской черты.

Ранее в Лахоре, Пакистан, лев сбежал от хозяина и напал на прохожих на улице. Животное пришлось ликвидировать.