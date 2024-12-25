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09:09, 25 декабря 2024Из жизни

Домашний лев сбежал от хозяина и напал на прохожих

В Пакистане домашний лев сбежал из вольера и напал на прохожих в Лахоре
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nashad Abdu / Unsplash

В Пакистане один из трех домашних львов жителя города Лахор сбежал из клетки и напал на прохожих. Об этом сообщает Pakistan Observer.

Инцидент произошел в пригороде Лахора 21 декабря. Хозяином животного оказался Чаудхри Али Имрану, который держал хищную кошку на территории жилого комплекса.

Пока неизвестно, как именно льву удалось сбежать из вольера и вырваться на улицы, где он атаковал нескольких человек. Вооруженному охраннику жилого комплекса пришлось уничтожить агрессивное животное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

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На место происшествия прибыла полиция. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Тем не менее происшествие вызвало широкую общественную дискуссию о запрете содержания диких зверей в жилых районах.

Pakistan Observer отмечает, что всего за неделю до происшествия со львом Имрана задержали знаменитого пакистанского блогера Раджаба Батта, у которого при обыске обнаружили штурмовую винтовку и львенка. Мужчина, на которого подписаны миллионы человек, заявил, что львенок был свадебным подарком.

Ранее в Пакистане домашний лев набросился на мужчину, который попытался сделать с ним селфи. Инцидент снял на видео один из очевидцев.

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