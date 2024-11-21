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09:04, 21 ноября 2024Из жизни

Нападение домашнего льва на гостя попало на видео

The Sun: в Пакистане домашний лев вцепился в руку мужчине и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Пакистане домашний лев набросился на мужчину, который попытался сделать с ним селфи. Инцидент попал на видео, которое публикует издание The Sun.

Автор ролика снял, как молодой лев по кличке Симба вцепился в руку мужчине в темной одежде и повалил его на пол. Пострадавший кричит и отбивается, льва пытаются отогнать хозяева. «Пощади меня! Симба, пожалуйста, остановись!» — кричит гость, на которого напал хищник.

В итоге, чтобы оттащить Симбу, понадобились усилия трех мужчин. После этого пострадавший вскочил на ноги и громко пожаловался, что у него разорвана одежда. По данным The Sun, его госпитализировали с травмой руки, однако о степени тяжести не сообщается.

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Известно, что инцидент произошел в городе Лахор, а Симбу держат в качестве экзотического питомца. После того как ролик попал в сеть, разгорелась общественная дискуссия по поводу законности содержания диких животных в домах.

Ранее сообщалось, что в Индии самка азиатского льва растерзала пятилетнего сына фермера в штате Гуджарат. Мальчик играл около дома, когда рядом появилась хищница, схватила его и утащила в заросли.

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