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05:01, 24 октября 2024Из жизни

Львица утащила пятилетнего мальчика в лес и растерзала

В Индии самка азиатского льва растерзала пятилетнего ребенка

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Индии самка азиатского льва растерзала пятилетнего сына фермера в штате Гуджарат. Об этом сообщает Lokmat Times.

Нападение произошло вечером в понедельник, 21 октября, в деревне Нави Джикадри. Мальчик играл около дома, когда рядом появилась львица, схватила его и утащила в заросли.

Местные жители и прибывшие на место сотрудники департамента лесного хозяйства обыскали окрестности деревни и вскоре обнаружили останки ребенка. Тело было отправлено на экспертизу. Департамент в данный момент предпринимает усилия по поимке хищницы.

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Азиатский лев — подвид льва, обитающий в Южной Азии. Эти дикие кошки несколько мельче своих африканских собратьев, у самцов не такая густая грива, зато кисточка на хвосте значительно крупнее. На территории Индии популяция азиатских львов была почти полностью истреблена к началу XX века. В данный момент эти хищники сохранились только в штате Гуджарат, в заповеднике Гирский лес и его окрестностях. В 2020 году там насчитывалось 674 особей этого вида.

Ранее сообщалось, что в Крыму львы из сафари-парка «Тайган» растерзали в вольере управляющую. Женщина проработала с хищниками 18 лет.

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      Никита Савин
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