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08:22, 23 мая 2025Россия

Раскрыты последствия попытки атаки ВСУ на Ивановскую область

В Иваново из-за атаки беспилотников ВСУ повреждены стекла частных домов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Ивановской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили частные дома. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Повреждены стекла в ряде частных домов города Иваново. В Шуйском районе повреждений нет. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что всего силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над Ивановской областью пять летательных аппарата: четыре из них сбили в Шуйском районе, один перехватили на окраине города Иваново. Никто, предварительно, не пострадал.

Всего в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Помимо Ивановской области под удар попали Московский регион, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Калужская, Владимирская, Воронежская и Липецкая области, а также Крым.

ЖЗЛ
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