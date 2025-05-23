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06:43, 23 мая 2025Мир

Раскрыты последствия возможного выхода США из переговоров по Украине

Pravda: Выход США из переговоров грозит Украине катастрофой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах заявил, что выход США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине грозит Киеву катастрофой. Об этом он написал в колонке для словацкого издания Pravda.

Макдонах отметил, что подход президента США Дональда Трампа к России и конфликту на Украине существенно отличается от европейского. «Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели», — напомнил он.

Ранее Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и президент России Владимир Путин якобы не намерен завершать конфликт.

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