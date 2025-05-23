Раскрыты последствия возможного выхода США из переговоров по Украине

Эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах заявил, что выход США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине грозит Киеву катастрофой. Об этом он написал в колонке для словацкого издания Pravda.
Макдонах отметил, что подход президента США Дональда Трампа к России и конфликту на Украине существенно отличается от европейского. «Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели», — напомнил он.
Ранее Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и президент России Владимир Путин якобы не намерен завершать конфликт.