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13:10, 22 мая 2025Мир

Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

WSJ: Трамп отказался от безусловного прекращения огня на Украине
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Об этом он поговорил с главами стран Евросоюза (ЕС).

«Некоторые из европейцев, участвовавших в телефонном разговоре в понедельник, настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что никогда не использовал этот термин», — говорится в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что во время разговора с американским лидером представители европейских стран в конечном итоге отказались использовать этот термин.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в июне в Ватикане. Ожидается, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Кит Келлог.

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Трамп заявил, что Путин якобы не намерен завершать конфликт

Трамп пересказал европейским лидерам содержание телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным и сообщил о его позиции по Украине. По словам главы США, Путин якобы не намерен завершать конфликт на Украине, поскольку считает, что побеждает.

WSJ полагает, что подобное мнение Трамп высказал впервые. Это заявление противоречит его более ранним словам о том, что Путин искренне стремится к миру, отмечает газета.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер выразил уверенность в победе России

Кроме того, в разговоре с главами стран ЕС Трамп выразил уверенность в победе России. «Трамп дал понять, что он убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля», — пишет агентство Bloomberg.

В США заявили, что Путин одержал дипломатическую победу в телефонном разговоре с Трампом. Об этом сообщал The New York Times (NYT). В Европе также назвали разговор президентов крупной победой России.

Президенты России и США провели очередной телефонный разговор в понедельник, 19 мая. Беседа продолжалась около двух часов.

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