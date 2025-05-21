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15:51, 21 мая 2025Мир

Трамп в разговоре с европейскими лидерами выразил уверенность в победе России

Bloomberg: Трамп в разговоре с лидерами Европы был убежден в победе России
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами после общения с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в победе России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Трамп дал понять, что он убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля», — пишет агентство.

Ранее газета The New York Times (NYT) сделала вывод, что Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером отстоял свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине и одержал дипломатическую победу. Отмечается, что твердая позиция Путина относительно урегулирования выдержала давление со стороны Украины, Евросоюза и Вашингтона, требующих немедленного прекращения огня.

Российский лидер и президент США провели очередной телефонный разговор в понедельник, 19 мая. Беседа продолжалась около двух часов. Главы государств обменялись мнениями по поводу возможного прекращения огня и заключения мирного соглашения, которое, по словам Путина, должно основываться на компромиссах.

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