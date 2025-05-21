В США заявили о дипломатической победе Путина в разговоре с Трампом

NYT: Путин одержал дипломатическую победу в телефонном разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отстоял свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине и одержал дипломатическую победу. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что твердая позиция Путина относительно урегулирования выдержала давление со стороны Украины, Евросоюза и Вашингтона, требующих немедленного прекращения огня. «После телефонного разговора с Путиным в понедельник президент Трамп заявил, что приветствует прямые мирные переговоры между Украиной и Россией, тем самым окончательно отказываясь от своих предыдущих обещаний быстро положить конец конфликту», — также говорится в материале.

Ранее стало известно, что американский президент сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Москва и Киев должны самостоятельно добиться мира. Такое заявление Трамп сделал сразу после диалога с Путиным.

Российский лидер и президент США провели очередной телефонный разговор в понедельник, 19 мая. Беседа продолжалась около двух часов. Главы государств обменялись мнениями по поводу возможного прекращения огня и заключения мирного соглашения, которое, по словам Путина, должно основываться на компромиссах.