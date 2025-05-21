Стали известны детали разговора Трампа с Зеленским

NYT: Трамп сообщил Зеленскому, что Россия и Украина должны добиться мира сами

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Россия и Украина должны самостоятельно добиться мира. Детали разговора стали известны газете The New York Times (NYT).

Об этом глава Белого дома сказал Зеленскому и лидерам других стран Европы 19 мая, сразу после диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Европейские чиновники на условиях анонимности отметили, что у них сложилось впечатление, что США в ближайшее время не присоединятся к Европе для совместного усиления санкционного давления на РФ.

«Европа теперь движется к новым санкциям, а США, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО, который Путин и стремился создать», — указано в статье.

Ранее стратегию Трампа в отношении Путина раскрыло издание New York Post. «Президент США был не столько безумцем с Путиным, сколько терапевтом, который говорит спокойными тонами, понимает до неприличия и решительно не осуждает», — указано в материале.