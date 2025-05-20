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23:19, 20 мая 2025Мир

В США раскрыли стратегию Трампа в отношении Путина

NYP: Трамп спокойно находит общий язык с Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп легко находит общий язык с российским лидером Владимиром Путиным и не критикует его. Стратегию главы Белого дома в отношении Путина раскрыло издание The New York Post (NYP).

Утверждается, что Трамп на международной арене использует «теорию безумца», заключающуюся в экстремальности и абсолютной непредсказуемости. Из-за этого многие не хотят расстраивать американского лидера. Однако с Путиным Трамп ведет себя совсем по-другому.

«Вопреки своему типу, президент США был не столько безумцем с Путиным, сколько терапевтом, который говорит спокойными тонами, понимает до неприличия и решительно не осуждает. Почти все, что делает Путин, Трамп сделал бы на его месте», — указано в статье.

Ранее бывший глава МИД Великобритании Уильям Хаг рассказал о виртуозных манипуляциях Путина в беседе с Трампом. «Путин играет с ним, льстит ему, отправляет ему портрет, долго разговаривает с ним по телефону, говорит, какой он мудрый, и так далее — и затем ничего не делает», — считает политик.

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