На Западе рассказали о виртуозных манипуляциях Путина в беседе с Трампом

Уильям Хаг: Путин виртуозно манипулировал Трампом

Президент России Владимир Путин виртуозно манипулировал своим американским коллегой Дональдом Трампом во время их телефонного разговора в понедельник, 19 мая. С таким заявлением в интервью Times Radio выступил бывший глава МИД Великобритании и лидер британской консервативной партии Уильям Хаг, передает газета The Independent.

«Путин играет с ним, (...) льстит ему, отправляет ему портрет, долго разговаривает с ним по телефону, говорит, какой он мудрый, и так далее — и затем ничего не делает», — поделился мнением политик.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Главы государств договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.