Раскрыты возможные мотивы убийства бывшего советника Януковича

Pais: Полиция заявила, что экс-советника Януковича убили по политическим мотивам

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могли убить по политическим мотивам. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на испанскую полицию.

«Рассматриваются две основные гипотезы: это было политическое преступление или сведение счетов за экономические долги или теневые коммерческие сделки», — передает издание.

Как заявили правоохранители, у убийцы был как минимум один сообщник и заготовленная машина для бегства с места преступления.

Ранее испанская полиция сообщила, что один из напавших на Портнова выстрелил в него минимум девять раз.