В полиции Испании раскрыли детали расправы над экс-советником Януковича

EFE: Один из напавших на Портнова открыл по нему огонь минимум 9 раз

Один из напавших на бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова открыл по нему огонь минимум девять раз, после чего скрылся со своими сообщниками. Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на данные местной полиции.

«Полиция разыскивает трех человек, причастных к расправе над бывшим украинским политиком Андреем Портновым после того, как он отвез своих детей в частную Американскую школу. Одним из них был стрелок, который открыл огонь не менее девяти раз и скрылся с двумя сообщниками», — отмечается в материале.

Как раскрыли агентству источники в Высшем суде Мадрида, судья, занимающийся этим делом, «распорядился сохранить расследование в тайне».

Утром, 21 мая неизвестные совершили вооруженное нападение на 52-летнего Портнова после того, как он отвел своих детей в школу. Пострадавший ушел из жизни еще до приезда скорой помощи.