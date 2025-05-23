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16:37, 23 мая 2025Культура

Раскрыта реакция сына Муцениеце на скорое замужество матери

Адвокат Прилучного: У сына Муцениеце не было реакции на скорое замужество матери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Сын актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце спокойно отреагировал на новости о скором замужестве матери за аккордеониста Петра Дрангу. Слова адвоката Прилучного приводит Telegram-канал «НеМалахов».

«Насколько мне известно, когда Тимофей узнал о том, что мама собирается замуж, никаких сверх реакций у него не было. Никаких истерик, обид», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Муцениеце запретила общей дочери провести отпуск с отцом. Отмечалось, что Прилучный не взял на отдых в Таиланд семилетнюю дочь Мию, отправившись в отпуск вместе с сыном Тимофеем и своей новой супругой.

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