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21:09, 23 мая 2025Экономика

Россиянам раскрыли способ противостоять недобросовестным ремонтникам

Строитель Васильев: Заказчику стоит самостоятельно закупать стройматериалы
Виктория Клабукова

Фото: Фомичев Михаил / ИТАР-ТАСС

Ремонтные бригады нередко обманывают клиентов в расчетах сметы или количества стройматериалов. Как избежать мошенничества, изданию NEWS.ru рассказал гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Противостоять аферистам можно, если тщательно следить за всеми этапами работ. Дотошность в данном случае даже полезна, поскольку позволяет сэкономить хотя бы часть средств. Изучив специфику предстоящего ремонта, можно оценить, верно ли была составлена смета и рассчитано количество расходников.

Последнее заказчику можно сделать и самому, считает Васильев. «Зная площадь квартиры, каждый может примерно рассчитать, сколько шпатлевки или клея потребуется. На всех мешках и упаковках производитель всегда указывает примерный расход материала», — пояснил он. Самостоятельность избавит от последующих расспросов бригадира о том, сколько и куда ушло материалов. Если каких-то расходников не хватило, строителей стоит посылать в конкретный гипермаркет. По возможности квартировладельцу можно самостоятельно сделать интернет-заказ. «Тогда никто не сможет вас обмануть липовыми чеками и накладными», — заключил Васильев.

Манипуляции с замерами являются одной из самых популярных уловок строителей. Также клиентов нередко обманывают, искусственно дробя работы, благодаря чему в смете появляется целый набор услуг, за каждую из которых бригада требует отдельной оплаты.

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