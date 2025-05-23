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08:53, 23 мая 2025Экономика

Россия резко нарастила закупки сырья для популярного напитка

РИА Новости: Россия за последние годы в семь раз увеличила импорт тапиоки
Дмитрий Воронин

Фото: Romix Image / Shutterstock / Fotodom

Россия за последние годы резко нарастила импорт тапиоки, используемой в качестве сырья для приготовления популярного чайно-молочного напитка бабл-ти, увеличив его в семь раз. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в основном продукт закупался в Китае и Таиланде.

Крахмалистую тапиоку получают из корней растения маниока, растущего в тропических странах. Применяется она в том числе для производства кормов для животных, чипсов, пудингов. Из тапиоки же варят желеобразные шарики для бабл-ти.

Как указывает агентство, за первые четыре месяца 2025 года РФ закупила в КНР рекордные за все время торговли двух стран 106,2 тонны тапиоки, что в 7,1 раза больше, чем пять лет назад.

Вместо тапиоки в популярный у москвичей напиток могут добавлять также желе из агара, кусочки кокоса и так называемые джус-боллы — лопающиеся шарики из морских водорослей с натуральным соком манго, клубники, апельсина или маракуйи внутри. Ранее биолог предупредила о проблемах со здоровьем, которые может вызывать чрезмерное употребление бабл-ти.

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