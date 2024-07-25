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21:01, 25 июля 2024Забота о себе

Популярный у россиян летний напиток оказался причиной запоров

Биолог Лялина: популярный напиток бабл-ти может вызвать запоры и ожирение

Фото: freepik

Популярный в России напиток бабл-ти может вызвать запоры, ожирение и другие проблемы со здоровьем. Об этом предупредила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.

Бабл-ти — это напиток на основе чая, молока и тапиоковых жемчужин, объяснила биолог. По ее словам, вредны для здоровья прежде всего шарики из тапиоки, так как они содержат калории, но не включают в себя никаких пищевых волокон или питательных веществ. При этом Лялина подчеркнула, что тапиока в больших количествах может оказаться причиной запоров и других проблем с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, как отметила биолог, в большинстве случаев в этом популярном летом напитке содержится большое количество сахара, что превращает его в продукт, провоцирующий развитие ожирения, кариеса и диабета. «Большие порции и добавки (сиропы и кремы) делают напиток высококалорийным. Кроме того, некоторые бабл-ти содержат искусственные ароматизаторы и консерванты, не полезные для здоровья», — добавила эксперт.

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В связи с этим она рекомендовала ограничить потребление этого напитка, несмотря на то что он может быть очень вкусным.

Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.

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      Наталья Обрядина
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