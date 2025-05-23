Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропортах Москвы

TourDom: Рейс Turkish Airlines из Москвы в Даламан задерживается на 16 часов

Российских путешественников предупредили о многочасовых задержках в московских аэропортах Внуково и Домодедово после ночных ограничений на полеты. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что значительно отстает от расписания авиакомпания Turkish Airlines — рейс из Внуково в турецкий Даламан отложен на 16 часов. На аналогичные сроки задерживаются вылеты в Анталью и Бодрум. Борт «России» в Санкт-Петербург поднимется в воздух с 10-часовым опозданием, а самолет AZAL в Баку — с 11-часовым.

В ночь на 23 мая ограничения вводились во Внуково, Домодедово и Жуковском. В настоящее время московские аэропорты работают в штатном режиме, рассказали в Росавиации.