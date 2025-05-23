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23:58, 22 мая 2025Путешествия

В московском аэропорту ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Ограничения на прием и выпуск самолетов начал действовать в аэропорту Внуково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона, летевших на Москву.

Также Telegram-канал Shot сообщал, что украинские дроны пытаются атаковать Иваново. Там работает система ПВО, слышны взрывы.

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