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09:19, 23 мая 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности стать невольными дропперами

ВТБ: Мошенники выманивают у клиентов банковские карты под предлогом проверки
Дмитрий Воронин

Фото: Artem Sobolev / News.ru / Globallookpress.com

В рамках новой выявленной в России схемы мошенничества злоумышленники, представляясь сотрудниками банков или госорганов, убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки», из-за чего граждане могут не только лишиться средств, но и невольно стать дропперами, способствующими незаконному выводу средств. О такой опасности говорится в пресс-релизе ВТБ, поступившем «Ленте.ру».

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