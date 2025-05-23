Россиян предупредили об опасности стать невольными дропперами

ВТБ: Мошенники выманивают у клиентов банковские карты под предлогом проверки

В рамках новой выявленной в России схемы мошенничества злоумышленники, представляясь сотрудниками банков или госорганов, убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки», из-за чего граждане могут не только лишиться средств, но и невольно стать дропперами, способствующими незаконному выводу средств. О такой опасности говорится в пресс-релизе ВТБ, поступившем «Ленте.ру».