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07:00, 23 мая 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам назвали сроки самой выгодной покупки авиабилетов

Исследование Авиасейлс: Билеты в Китай можно бронировать за две недели
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Билеты для полета в Москву летом лучше покупать за два-три месяца, а в Китай — всего за две недели, рассказали «Ленте.ру» аналитики Авиасейлс. Там также поделились информацией о покупке дешевых авиабилетов по другим направлениям.

«На бронирование билетов внутри России приходится 66 процентов. Самое популярное внутреннее направление — Сочи. Дальше: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды. Билеты в Сочи с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга лучше покупать за три месяца и ранее, а с вылетом из Екатеринбурга — за 14-30 дней», — поделились исследователи.

Билеты на рейс до Москвы и Питера, как выяснили аналитики, в среднем, лучше покупать за пару месяцев. В Калининград и Минводы — чем раньше, тем лучше.

«На международные перелеты летом приходится 34 процента бронирований. Самое популярное направление — Турция. Дальше: Армения, Казахстан, Узбекистан и Китай. Билеты в Турцию с вылетом из Москвы лучше покупать как можно раньше, в Армению — за 100 дней, в Казахстан — за месяц. В Узбекистан — за два. Билеты в Китай из Москвы и Санкт-Петербурга лучше покупать за 14-75 дней», — рассказали аналитики.

Ранее стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

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