Россиянам дали советы по защите от мошенников в преддверии ЕГЭ

ГК «Солар»: Мошенники предлагают россиянам купить готовые варианты ЕГЭ

Мошенники обманывают россиян в преддверии ЕГЭ, предлагая приобрести готовые варианты экзамена или первыми узнать результаты. Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» вместе с Минпросвещения России дали советы о том, как не стать жертвой злоумышленников, в разговоре с «Лентой.ру».

Уточняется, что аферисты предлагают школьникам купить готовые варианты ЕГЭ. При этом цены на них могут составлять до десятков тысяч рублей. В частности, добавили эксперты, на цену влияет предмет и дата экзамена, варианты которого мошенники призывают приобрести.

Кроме того, злоумышленники звонят родителям или выпускникам от лица школ или государственных органов, предлагая узнать результаты государственного экзамена первыми. Для этого жертвам предлагается зарегистрироваться на неизвестной государственной платформе или сообщить код из СМС. «В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях», — отметили специалисты.

Чтобы защититься от действий злоумышленников, эксперты призвали не покупать ответы или варианты к экзамену, так как продавать их могут только мошенники. Специалисты уточнили, что организаторы ЕГЭ тщательно следят за конфиденциальностью экзаменационных материалов, поэтому попасть в открытый доступ они не могут.

Кроме того, не следует переходить по подозрительным ссылкам, добавили в ГК «Солар», так как на устройство жертвы может загрузиться вредоносное приложение, следящее за действиями и ворующее данные, в том числе данные паспорта и банковских карт. Также не нужно предоставлять личную информацию незнакомцам. «Ни одно госучреждение не потребует предоставить персональные данные, в том числе коды из СМС-сообщений», — предупредили специалисты. Чтобы уточнить информацию, можно самостоятельно перезвонить в свою школу или на горячую линию для проверки информации.

Наконец, россиян призвали не паниковать, не совершать необдуманных действий, а также защитить свои устройства. В частности, на смартфоне должен быть установлен антивирус, а на вход в приложение — двухфакторная аутентификация.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с порталом «Госуслуги». Сообщается, что аферисты используют Telegram-боты, чтобы украсть пароли от аккаунтов на портале.