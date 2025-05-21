Россиян предупредили о новом способе похищения паролей от «Госуслуг»

МВД: Мошенники начали похищать пароли от Госуслуг через Telegram-боты

Злоумышленники начали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Об этом предупредил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, его слова приводит ТАСС.

Как утверждает Костин, смысл этих ботов заключается в том, чтобы жертва ввела в появившееся окно пароль из СМС и предоставила доступ к своему аккаунту на портале.

Он добавил, что Telegram-боты аферистов периодически блокируются, однако мошенники создают новые. В дальнейшем для хищения денежных средств злоумышленники используют схему с «безопасным счетом» и якобы спасением денег, отметил Костин.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей портала «Госуслуги». По словам представителя МВД, злоумышленники создают фейковые доверенности с помощью специальных программ и размещают их в профиле жертвы.