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03:48, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе похищения паролей от «Госуслуг»

МВД: Мошенники начали похищать пароли от Госуслуг через Telegram-боты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Злоумышленники начали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Об этом предупредил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, его слова приводит ТАСС.

Как утверждает Костин, смысл этих ботов заключается в том, чтобы жертва ввела в появившееся окно пароль из СМС и предоставила доступ к своему аккаунту на портале.

Он добавил, что Telegram-боты аферистов периодически блокируются, однако мошенники создают новые. В дальнейшем для хищения денежных средств злоумышленники используют схему с «безопасным счетом» и якобы спасением денег, отметил Костин.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей портала «Госуслуги». По словам представителя МВД, злоумышленники создают фейковые доверенности с помощью специальных программ и размещают их в профиле жертвы.

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