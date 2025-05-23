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09:00, 23 мая 2025Экономика

Россиянам назвали сферы работы с самым быстрым карьерным ростом

Зарплата.ру: Быстрее всего добиться карьерного роста можно в IT и в продажах
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россияне считают, что проще добиться карьерного роста в IT-сфере. Отрасли с самым быстрым продвижением по карьерной лестнице респонденты назвали в рамках опроса ROSTIC’S и Зарплата.ру (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2025 года. Участие в нем приняли 1885 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет и старше из крупных городов России.

Как показал опрос, профессиональными сферами с самым быстрым карьерным ростом жители страны считают IT (46 процентов участников), продажи (29 процентов), банковскую и финансовую (28 процентов) сферы. При этом у зумеров (россияне в возрасте от 18 до 25 лет — прим. «Ленты.ру») иные взгляды: они полагают, что добиться продвижения проще в административном персонале (50 процентов) и общепите (38 процентов).

«Опрос показал, что 39 процентов россиян считают, что получить повышение в должности в сфере общественного питания можно уже примерно через полгода после начала работы, — отметила Алена Ключарева, руководитель отдела развития HR-бренда ROSTIC’S.

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Быстро получить руководящую должность без профильного образования легче в продажах — так считает почти каждый второй участник исследования (47 процентов). Реже респонденты называли сферу общепита (34 процента) и ретейл (22 процента). Дойти до руководящей должности можно за срок от одного до трех лет, считают 39 процентов россиян. Более трети опрошенных (34 процента) ответили, что это займет более трех лет, а 18 процентов — более пяти лет.

Самыми важными качествами для продвижения по карьерной лестнице, по мнению россиян, являются:

  • лидерские качества — 60 процентов;
  • инициативность — 52 процента;
  • ответственность — 41 процент;
  • умение работать в команде — 37 процентов;
  • коммуникабельность — 37 процентов.

По итогам I квартала 2025 года каждый пятый житель России получил повышение. Порядка 14 процентам повысили заработную плату, но оставили на прежней должности. Два процента получили более высокий пост без увеличения оклада, а для пяти процентов продвижение по карьерной лестнице было сопряжено с ростом заработной платы. Чаще повышения получали айтишники (девять процентов), а также те, кто занят в сегменте производства (шесть процентов). Кроме того, росли оклады у специалистов транспортного (15 процентов), строительного (14 процентов), производственного и аграрного секторов (13 процентов).

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