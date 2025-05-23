Россиянам раскрыли опасность долгов по оплате ЖКУ

Юрист Сергеев заявил, что долги по ЖКХ грозят штрафами и судебными исками

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев заявил, что несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг чревата не только финансовыми, но и правовыми проблемами. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Сергеев раскрыл опасность долгов по оплате ЖКХ и заявил, что они грозят штрафами и судебными исками. Кроме того, могут отключить некоторые услуги — например, воду или свет.

«Возможны арест банковских счетов, удержания из заработной платы, наложение взыскания на имущество», — подчеркнул юрист.

Ранее россиянам рассказали об условиях списания долгов за ЖКХ. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.