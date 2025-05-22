Россиянам рассказали об условиях списания долгов за ЖКХ

Роскачество: Пропуск сроков исковой давности поможет списать долг за ЖКХ

Существует несколько способов списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), среди них пропуск сроков исковой давности и банкротство. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.

«За образовавшуюся задолженность поставщик коммунальных услуг может подать в суд на потребителя. Если суд не встанет на сторону собственника, то приставы начнут исполнительное производство. Они арестуют счета должника или же будут удерживать до 50% его заработной платы для оплаты по квитанциям», — сообщили в Роскачестве.

Также поставщики услуг в качестве меры борьбы с неплательщиками могут отключить собственнику свет, газ или горячую воду, но сделать это они вправе только после направления официальной претензии должнику.

«Однако приостановить подачу отопления или холодной воды, а также перекрыть канализацию они не имеют права, так как это создает угрозу здоровью и жизни человека», — подчеркнули в Роскачестве.

В организации рассказали о способах списать долги по ЖКХ. Например, если управляющая компания вовремя не подала в суд, а долгов накопилось, например, за четыре года, то можно использовать пропуск срока исковой давности. В этом случае все долги старше трех лет спишут, если направить в суд ходатайство о пропуске исковой давности.

«Если должника не могут разыскать, то и взыскать долг будет не с кого. Тем не менее, приставы будут вести работу по поиску неплательщика. (…) Если суд постановил взыскать долг, а у неплательщика нет ни дохода, ни имущества, то и взыскать ничего не получится. В таком случае дело закрывается в связи с невозможностью обратить взыскание», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, если должник не платил за услуги ЖКХ в квартире, полученной по социальному найму, и платить ему нечем, то ответственность за долг перекладывается на собственника жилья, то есть муниципалитет. Также при банкротстве долг спишут в том числе и за ЖКХ, но только тот долг, который существовал на момент подачи заявки на банкротство, уточнили в организации.

В Роскачестве также напомнили, что если за жилищно-коммунальные услуги накопился долг за два и более месяца, то на него начисляют пени.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь дал совет россиянам всегда требовать перерасчет при слишком большом счете за ЖКУ. Сумма в квитанции может быть больше обычной по многим причинам — от повышения тарифов до перерасчета за прошлые месяцы, отметил эксперт. Однако может быть и то, что в квитанции была допущена ошибка.