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21:02, 23 мая 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о правилах выбора смазки для секса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: White bear studio / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что смазки для секса бывают нескольких видов. О правилах выбора оптимального лубриканта она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Илюхина, смазки на водной основе быстро сохнут, являются липкими и неэкономными, но зато они хорошо скользят, легко смываются и подходят для любых секс-игрушек. Что касается силиконовых лубрикантов, они не требуют второго нанесения, но смываются исключительно мылом, что не очень полезно для женского здоровья, заявила медик.

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По словам врача, гибридные смазки сочетают в себе преимущества водных и силиконовых. Также существуют масляные лубриканты, но они в настоящее время практически не производятся, поскольку несовместимы с презервативами. В заключение специалистка посоветовала одновременно приобрести продукцию разных видов в миниатюре, чтобы выбрать подходящий вариант.

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