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05:30, 23 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о признаках спелой черешни

Доцент Росбиотеха Куликов: Индикатор свежести черешни — ее плодоножка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

У спелых ягод черешни равномерная окраска, без чрезмерной глянцевости и механических повреждений, а главный индикатор свежести ягоды — плодоножка, которая должна сохранять зеленый цвет и упругость. Об этом рассказал «Ленте.ру» доцент, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Университета Росбиотех Дмитрий Куликов.

«При выборе черешни обращайте внимание на окраску: у спелых ягод она равномерная, без механических повреждений и признаков гниения. Индикатором свежести является плодоножка. У недавно собранных ягод она сохраняет зеленый цвет и упругую структуру», — сказал Куликов.

Наличие чрезмерной глянцевости ягод может свидетельствовать о недобросовестной обработке, добавил он.

В России наиболее экологически чистой считается черешня из Краснодарского края и Крыма, где климатические условия оптимальны для выращивания этой культуры

Дмитрий Куликовдиректор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, оптимальная порция черешни для взрослого человека составляет 300-400 грамм за один прием.

«Такое количество обеспечивает организм необходимыми микронутриентами, не создавая избыточной нагрузки на поджелудочную железу из-за высокого содержания фруктозы. Для людей с нарушениями углеводного обмена или заболеваниями ЖКТ эту норму следует уменьшить, употребляя ягоды после основного приема пищи», — уточнил специалист.

Свежи ягоды нужно держать в холодильнике при температуре около нуля градусов и влажности 90-95%. В таких условиях они сохраняют потребительские качества в течение 5-7 дней, пояснил Куликов. Черешня содержит уникальный комплекс антиоксидантов, витаминов и минералов, включая антоцианы, витамин С, калий и магний, отметил эксперт.

Нутрициолог Маргарита Арзуманян рассказала о способе выбрать сладкую клубнику на глаз. Один из них — это ее запаха. У клубники должен быть яркий характерный аромат. Что же касается хвостика, если он вялый, то такую ягоду покупать не стоит, поскольку она уже потеряла сладость, уточняла специалист.

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