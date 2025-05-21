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16:27, 21 мая 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способы выбрать сладкую клубнику на глаз

Нутрициолог Арзуманян: При выборе клубники необходимо обращать внимание на запах
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Нутрициолог Маргарита Арзуманян заявила, что один из способов выбрать сладкую клубнику на глаз — это оценка ее запаха. В беседе с изданием Life.ru она подсказала россиянам, на что еще необходимо обращать внимание при покупке.

Как отметила Арзуманян, у клубники должен быть яркий характерный аромат. Что же касается хвостика, если он вялый, то такую ягоду покупать не стоит, поскольку она уже потеряла сладость. Кроме того, клубника должна быть сухой, гладкой и упругой, пояснила специалистка.

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По словам эксперта, если ягоды продаются в упаковке, а не на развес, то все они должны быть одинакового размера и формы. Лучше покупать клубнику в маленьких контейнерах до одного килограмма, поскольку в больших ящиках она может помяться. В заключение Арзуманян призвала исследовать дно упаковки, чтобы проверить, нет ли там гнилых ягод.

Ранее биолог Виталий Наполов призвал отказаться от покупки майских арбузов. По его словам, в них содержится много вредных для организма нитратов.

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