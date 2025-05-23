Россияне назвали желаемую стоимость строительства дома

«Газета.Ru»: 40 % россиян готовы потратить на строительство дома от ₽10 млн

Около 40 процентов россиян готовы потратить на строительство загородного дома более 10 миллионов рублей. Такой результат показал опрос ТСТН, сообщает «Газета.Ru».

Еще треть респондентов рассчитывают вложить в строительство до 5 миллионов рублей, столько же — до 10 миллионов. При этом эксперты отмечают, что строительство дома в настоящее время стоит в среднем от 160 тысяч рублей за квадратный метр.

Всего на желающих переехать в частный дом пришлось 60-70 процентов участников последних опросов. По 34 процента планируют завершить строительство за пять лет и за три года, треть — за один год. Большинству приходится экономить ради нового жилья. 44 процента меньше тратят на путешествия, треть — на театры и концерты, а 20 процентов не обновляют автомобиль. В то же время 55 процентов опрошенных не хотят использовать ипотеку.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев рассказал, как построить частный дом на 40 процентов дешевле. По его словам, сэкономить поможет типовой проект.