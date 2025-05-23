Россиянин пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю

Гладков: Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по грузовому автомобилю в Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

Мужчину планируется транспортировать в областную клиническую больницу после оказания помощи. По словам главы области, грузовой автомобиль получил повреждения.

Всего в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Под удар попали Московский регион, Липецкая, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Ивановская, Владимирская, Воронежская и Калужская области, а также Крым.