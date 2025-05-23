Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 23 мая 2025Россия

Россиянин пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю

Гладков: Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по грузовому автомобилю в Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

Мужчину планируется транспортировать в областную клиническую больницу после оказания помощи. По словам главы области, грузовой автомобиль получил повреждения.

Всего в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Под удар попали Московский регион, Липецкая, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Ивановская, Владимирская, Воронежская и Калужская области, а также Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России начали бои за Купянск

    Пристрастившийся к марихуане россиянин в приступе бреда выпал из окна в Таиланде

    Стало известно о погибших при крушении вертолета в российском регионе

    Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для одной категории россиян

    Список допущенных к работе в российском такси машин оказался неокончательным

    Переехавший с Украины в Россию популярный блогер решил жениться

    Путин предложил кандидатуру на пост замглавы Конституционного суда

    Гигантский трутовик удивил россиян

    Посольство России усомнилось в одной площадке для переговоров с Украиной

    Глава МИД Польши призвал ЕС готовиться к утрате США интереса к Украине и Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости