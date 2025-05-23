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09:49, 23 мая 2025Россия

Россиянина оштрафовали за публикацию видео с налетом дронов ВСУ

Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с налетом дронов ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жителя Тульской области оштрафовали на 25 тысяч рублей за публикацию видео с налетом дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда в российском регионе.

Мужчина в январе опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, снятый на телефон. В нем содержались данные об использовании и последствиях применения средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников в городе Алексин.

В материале суда уточнялось, что в видеозаписи присутствовала информация, позволяющая определить тип, расположение и иные параметры используемых средств. Как установил суд, гражданин своими действиями нарушил правила режима повышенной готовности, действующего в Тульской области.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину за расклейку листовок против специальной военной операции в центре столицы.

ЖЗЛ
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