Россиянина осудили за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

Суд дал 29 лет Сидики за атаку дронов на аэродром и сход поездов под Рязанью

Военный суд приговорил к 29 годам лишения свободы гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в организации атаки на военный аэродром Дягилево и совершении теракта на железной дороге в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Поповского.

Первые девять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. С осужденного также взыскали более 60 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

Ранее прокурор запросил для Сидики 30 лет лишения свободы. Его уголовное дело составило около 40 томов.

Мужчина был задержан сотрудниками МВД и ФСБ в 2023 году. Его обвинили в организации атаки дронов на военный аэродром Дягилево в Рязани в 2022 году, а также подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области.

