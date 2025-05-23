Россиянина предложили отправить на 30 лет в колонию за сход поездов и атаку дронов

Прокурор запросил 30 лет Сидики за теракт на ж/д под Рязанью и атаку на аэродром

Во Втором Западном окружном военном суде прошли прения сторон на слушаниях по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области и атаки на военный аэродром Дягилево. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Игорь Поповский.

По его словам, прокурор запросил для обвиняемого 30 лет лишения свободы. Из них на 10 лет Сидики предложено отправить в тюрьму, а на оставшийся срок — в колонию строгого режима.

Пострадавшие от теракта компании-перевозчики предъявили к нему иск на 60 миллионов рублей в счет компенсации ущерба.

На суде он частично признал вину, при этом отверг обвинение в прохождении обучения террористический деятельности. Также подсудимый не согласен с квалификацией по двум взрывам и отрицает покушение на теракт. На следствии Сидики заявлял, что «всеми навыками взрывотехники обладал задолго до задержания».

Судебный процесс пройдет на выездном заседании в Рязани. Материалы уголовного дела составили около 40 томов.

В 2023 году сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнего Руслана Сидики. Он обвиняется в совершении сразу двух резонансных преступлений: организации атаки дронов на военный аэродром Дягилево в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области.