Завербованный Киевом россиянин отверг терроризм в деле о сходе поездов и атаке на аэродром

Сидики частично признал вину по делу о теракте на ж/д под Рязанью и атаке дронов

Во Втором Западном окружном военном суде начались слушания по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области и атаки на военный аэродром Дягилево. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Игорь Поповский.

По его словам, подсудимый частично признал вину. Сидики отвергает обвинение в прохождении обучения террористический деятельности, не согласен с квалификацией по двум взрывам и отрицает покушение на теракт. По остальным эпизодам он согласен. На следствии Сидики заявлял, что «всеми навыками взрывотехники обладал задолго до задержания».

Судебный процесс пройдет на выездном заседании в Рязани.

В декабре 2024 года было объявлено о завершении расследования уголовного дела Сидики. Материалы уголовного дела составили около 40 томов.

В 2023 году сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнего Руслана Сидики. Он обвиняется в совершении сразу двух резонансных преступлений: организации атаки дронов на военный аэродром Дягилево в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области.