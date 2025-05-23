Россиянина увезли в реанимацию с рыбалки

Shot: Мужчину увезли в реанимацию с рыбалки в Бурятии, его пронзило током

Пожилого мужчину увезли в реанимацию с рыбалки в Бурятии, его пронзил разряд тока мощностью 10 тысяч ватт. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, все произошло на берегу реки Темник в Селенгинском районе. Пенсионер отправился с другом ловить рыбу и заодно отметить свой 66-й день рождения.

Мужчина сильно замахнулся своей семиметровой удочкой и задел линию электропередачи, которая питает Монголию от Гусиноозерской Государственной районной электрической станции.

От удара током рыбак потерял сознание. Пожилого привезли в больницу со страшными ожогами 70 процентов поверхности тела. Сейчас за его жизнь борются врачи, состояние крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Якутии эвакуировали в безопасное место рыбаков, которые на месяц застряли в тайге из-за вышедшей из строя лодки.