В России рыбаки на месяц застряли в тайге и выжили

В Якутии спасли рыбаков, которые провели в тайге почти месяц

В Якутии спасти застрявших в тайге рыбаков. Об этом сообщает Telegram-канал «Служба спасения Якутии».

Россияне отправились на рыбалку 25 сентября. Они планировали вернуться через 15 дней, однако из-за пробитой лодки они оказались заблокированы в 130 километрах от ближайшего крупного населенного пункта.

В последние дни, когда в регионе резко похолодало, мужчины перебрались в охотничью избушку. Помимо укрытия, они нашли там небольшой запас продуктов. 23 октября их эвакуировали на вертолете. Здоровью рыбаков ничего не угрожает.

Ранее неподалеку от Сахалина сняли с лодки россиянина, который провел на ней 67 суток. Вместе с ним в лодке находились тела еще двоих человек — брата и племянника мужчины. По предварительным данным, мужчине удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов.