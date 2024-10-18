Дрейфовавший 67 дней в море мужчина нарушил правила мореплавания. Лодка не была предназначена для такого путешествия

ТАСС: турист Пичугин не имел права отплывать на «Байкате» дальше 5 км от берега

Надувная лодка «Байкат 470», на которой выживший после двухмесячного дрейфа Михаил Пичугин хотел проплыть 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для такого маршрута. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

«Район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 километров», — сказал он, добавив, что «Байкат 470» является маломерным судном. Отмечается, что после прохождения освидетельствования Пичугин как владелец судна не мог уходить на нем от берега на такое расстояние.

Пичугин отправился в путешествие в августе

В начале августа Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником. Они сбились с пути по дороге на Сахалин.

Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. По предварительным данным, мужчине удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел с 100 до 50 килограммов.

Первые слова, которые произнес мужчина, обнаруженный в открытом море, были про то, что у него осталось мало сил. В сети также появились кадры с обнаруженной лодкой. После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию.

Мужчина также рассказал, что в последние дни жизни его брат сошел с ума. По его словам, причиной помутнения рассудка его родственника была потеря сына, произошедшая в начале сентября. Согласно разным версиям, несовершеннолетнего не стало из-за обезвоживания и переохлаждения либо из-за голода.

Брат сошел с ума. Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого мне приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом Михаил Пичугин Спасенный после дрейфа в Охотском море

Пичугину может грозить уголовное дело

Мужчине грозит до семи лет колонии. Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к летальному исходу для двух человек. Если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил должным образом свое судно, ему может грозить тюремный срок.

В настоящее время прокуратура и Следственный комитет проверяют, были ли на лодке фигуранта дела рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия, спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.

Пичугин до спасения готовился к своим похоронам

Застрявший на 67 дней в Охотском море мужчина рассказал, что до появления спасателей готовился к своим похоронам. Он признался, что он уже привязал себя к лодке, чтобы его тело не смыло и родственники сумели нормально с ним попрощаться. Аналогичные действия Пичугин до этого проделал с погибшими братом и племянником.

Медики и рыбаки утверждают, что если бы 46-летнего мужчину не обнаружили, он мог бы продержаться на дрейфующей лодке чуть меньше недели. Бывшая жена Пичугина пояснила, что его поиски то прекращались, то возобновлялись.

Поиски то прекращались, то возобновлялись. Писали заявления, обращались к следователям. Спасателей отправляли туда, выясняли, где они еще не летали, но территория очень большая Бывшая супруга Михаила Пичугина

Женщина также рассказала, что было запущено больше десяти сигнальных ракет, однако пропавших с их помощью отыскать не удалось.