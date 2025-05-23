Россиянина задержали за учиненную в 2002 году расправу над тещей

В Москве задержали мужчину за учиненную в 2002 году расправу над тещей

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в расправе в 2002 году. Об этом в Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).



По данным следствия, 4 июня 2002 года в квартире жилого дома на улице Генерала Тюленева у мужчины произошла ссора с тещей. В порыве гнева мужчина избил мать супруги, женщина получила травмы не совместимые с жизнью.



На первоначальном этапе фигуранта не удалось установить. Однако в рамках работы следователей и криминалистов столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет удалось установить причастность к преступлению зятя потерпевшей. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме.

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