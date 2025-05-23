Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:21, 23 мая 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за учиненную в 2002 году расправу над тещей

В Москве задержали мужчину за учиненную в 2002 году расправу над тещей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в расправе в 2002 году. Об этом в Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).
 
По данным следствия, 4 июня 2002 года в квартире жилого дома на улице Генерала Тюленева у мужчины произошла ссора с тещей. В порыве гнева мужчина избил мать супруги, женщина получила травмы не совместимые с жизнью.
 
На первоначальном этапе фигуранта не удалось установить. Однако в рамках работы следователей и криминалистов столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет удалось установить причастность к преступлению зятя потерпевшей. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме.

Ранее в Барнауле женщина сварила в кипятке отказывавшуюся экономить воду мать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

    Раскрыты планы ЕС по санкциям против «Северных потоков»

    Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

    Раскрыт источник гамма-вспышек на Земле

    Тревел-блогерша описала свое возвращение в Россию фразой «отвыкла от такого в Европе»

    Встречу вернувшегося из Афганистана военного с матерью спустя 40 лет сняли на видео

    Россиянам назвали сферы работы с самым быстрым карьерным ростом

    Россиянина увезли в реанимацию с рыбалки

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Россия резко нарастила закупки сырья для популярного напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости