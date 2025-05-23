Россиянка подожгла полицейскую машину из-за телефонных мошенников

Жительница Тулы подожгла полицейскую «Газель» из-за телефонных мошенников

Сотрудники силовых структур задержали жительницу Тулы, которая подожгла полицейскую машину из-за телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Тульской области.

По данным ведомства, задержанная — женщина 1992 года рождения. Предварительно, она поддалась влиянию аферистов и подожгла служебную «Газель» при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Автомобиль получил небольшие повреждения, а огонь потушили сами полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали жительницу Красноярского края, которая поддалась влиянию мошенников и попыталась ограбить автозаправочную станцию при помощи муляжа взрывного устройства.