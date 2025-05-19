Россиянка поддалась влиянию мошенников и попыталась ограбить АЗС

МВД: Жительница Назарово пыталась ограбить АЗС под влиянием мошенников

Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Красноярского края, которая поддалась влиянию мошенников и попыталась ограбить автозаправочную станцию (АЗС) при помощи муляжа взрывного устройства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло в Назарово. Следуя указаниям неизвестных, 22-летняя девушка получила займы в размере 21 тысячи рублей и перевела эти деньги на счет аферистов. После этого она, попав под влияние звонивших, отправилась на АЗС и, угрожая муляжом взрывного устройства, пыталась похитить наличные из кассы. Позже оказалось, что муляж не представлял угрозы для окружающих.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 161 («Покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

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