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18:58, 14 мая 2025Силовые структуры

Мошенники по телефону убедили россиянку ограбить с гранатой две МФО

В Уфе мошенники по телефону убедили женщину ограбить с гранатой две МФО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеграм-канал Baza

В Уфе 39-летняя женщина с гранатой ограбила две микрофинансовые организации (МФО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции Башкортостана.

По данным РЕН ТВ, сначала женщина проникла в компанию на Революционной улице. Она забрала 167 рублей из кассы. Затем она пошла в организацию на улице 50 лет Октября. Оттуда женщина забрала 24 тысячи рублей.

Отмечается, что инструкции по похищению фигурантка получала по телефону от мошенников. Вскоре подозреваемую задержали, против нее возбуждено два дела. Известно, что россиянка работает оператором по уходу за животными.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего таксиста из Южной Азии, отобравшего телефон у пассажира с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

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