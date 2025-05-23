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01:20, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Российская блогерша устроила фотосессию в нижнем белье у церкви

Блогерша устроила фотосессию в нижнем белье на фоне ограды церкви в Перми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал ЧП Пермь

Российская блогерша из Перми устроила фотосессию в нижнем белье на фоне ограды церкви, пишет издание perm.aif.ru.

По его данным, блогерша опубликовала откровенные фотографии днем 22 мая. На кадрах она стоит на фоне ограды с православным крестом, одетая в штаны, солнцезащитные очки и бюстгальтер.

Уточняется, что пользователи увидели в фотосессии признаки оскорбления чувств верующих. Сама россиянка отметила, что не хотела оскорблять чувства, а пыталась «передать искусство и красоту эстетики женского тела и креста».

Позднее она заявила, что другие источники начали распространять фотографии без ее согласия, отметив, что в отношении нее уже началась травля.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на женщину за оскорбление чувств верующих. Женщина находилась рядом с Казанским кафедральным собором, совершила противоправные действия и распространила видеозапись в интернете. После задержания она признала вину и раскаялась в содеянном.

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