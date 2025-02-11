В российском регионе возбудили дело против женщины за оскорбление чувств верующих

В Петербурге завели уголовное дело на женщину за оскорбление чувств верующих

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на женщину за оскорбление чувств верующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») УК РФ.

По данным следствия, вечером 8 января женщина находилась рядом с Казанским кафедральным собором, совершила противоправные действия и распространила видеозапись в интернете. После задержания она признала вину и раскаялась в содеянном.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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