Российская отличница попыталась покончить с собой после провала пересдачи в школе

Отличница из Москвы попыталась покончить с собой в школе после пересдачи

Рассчитывавшая на золотую медаль отличница из микрорайона Новоподрезково Москвы попыталась покончить с собой после провала пересдачи предмета, за который получила тройку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По его информации, школьница сообщила о своих действиях классной руководительнице. Та нашла ее в туалете школы. На место происшествия вызвали скорую. Врачи оказали десятикласснице первую помощь.

Родители девочки отметили, что никогда не ругали дочь за оценки и удивлены ее поступком.

Ранее сообщалось, что российская учительница попала в больницу после встречи с отцом школьника.