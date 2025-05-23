Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 23 мая 2025Россия

Российская отличница попыталась покончить с собой после провала пересдачи в школе

Отличница из Москвы попыталась покончить с собой в школе после пересдачи
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Рассчитывавшая на золотую медаль отличница из микрорайона Новоподрезково Москвы попыталась покончить с собой после провала пересдачи предмета, за который получила тройку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По его информации, школьница сообщила о своих действиях классной руководительнице. Та нашла ее в туалете школы. На место происшествия вызвали скорую. Врачи оказали десятикласснице первую помощь.

Родители девочки отметили, что никогда не ругали дочь за оценки и удивлены ее поступком.

Ранее сообщалось, что российская учительница попала в больницу после встречи с отцом школьника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России начали бои за Купянск

    Пристрастившийся к марихуане россиянин в приступе бреда выпал из окна в Таиланде

    Стало известно о погибших при крушении вертолета в российском регионе

    Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для одной категории россиян

    Список допущенных к работе в российском такси машин оказался неокончательным

    Переехавший с Украины в Россию популярный блогер решил жениться

    Путин предложил кандидатуру на пост замглавы Конституционного суда

    Гигантский трутовик удивил россиян

    Посольство России усомнилось в одной площадке для переговоров с Украиной

    Глава МИД Польши призвал ЕС готовиться к утрате США интереса к Украине и Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости