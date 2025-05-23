Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 23 мая 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала мужчин в Мексике фразой «меня не впечатлили»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местных мужчин фразой «меня не впечатлили». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснила, что поехала на юг страны, в штат Чьяпас. Там мужчины показались ей довольно невысокими — почти все были ниже ростом, чем она. Также девушка заметила что-то отталкивающее в их лицах. «У многих мужчин здесь очень смуглая кожа, резко выраженные черты и… хитрый прищур», — добавила она.

Ранее Ершова удивилась отношению жителей Мексики к внешности и лишнему весу. По ее словам, мексиканцы не считают полноту проблемой, а отказ от еды там воспринимается как нежелание дружить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

    Колумбия выдала России обвиняемого похитителя украшений

    Отказавшаяся носить бюстгальтер 50 лет назад ведущая объяснила причины этого решения

    ВСУ пытались ударить по Калужской области

    Посол России прокомментировал разработку Великобританией нового дальнобойного оружия

    Российские военные взяли под контроль несколько улиц в Волчанске

    Российский боец рассказал о сдавшихся после закинутых в опорник мин боевиках ВСУ

    Украина выпустила по 13 регионам России свыше сотни беспилотников за ночь

    Поставщика героина в Россию задержали в Азербайджане после 11 лет розыска

    Российская тревел-блогерша описала мужчин в Мексике фразой «меня не впечатлили»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости