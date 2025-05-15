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07:30, 15 мая 2025Путешествия

Россиянка отправилась в Мексику и описала поездку словами «на меня смотрят с сочувствием»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова отправилась в Мексику и удивилась отношению местных жителей к внешности и лишнему весу. Свои впечатления она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

Во время поездки Ершова обратила внимание, что люди смотрят на нее с сочувствием. «В какой-то момент я поймала себя на мысли: я худее, чем среднестатистическая мексиканская кошка», — отметила блогерша.

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По словам Ершовой, в Мексике полноту не считают проблемой, а отказ от еды воспринимается как нежелание дружить. «А если ты начинаешь расспрашивать про здоровье, вес, диету, на тебя смотрят с подозрением. Как будто ты агент», — добавила она.

Ранее Ершова описала мексиканскую кухню фразой «для сильных духом». Она рассказала, что некоторые национальные блюда могут вызвать у иностранцев шок.

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