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09:02, 18 апреля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала настоящую мексиканскую кухню фразой «для сильных духом»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Claudia Daut / Reuters

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала настоящую местную кухню фразой «для сильных духом». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, некоторые мексиканские блюда могут вызвать шок и ступор. К примеру, Тамалес — кукурузное тесто, завернутое в листья. «Начинка бывает разная, и при покупке человек даже не знает, что за вкус ему достанется: курица, перец, сладкая фасоль... или розовое желе», — поразилась россиянка.

Также она включила в список необычных блюд суп Менудо из коровьего желудка, Чучулес (личинки муравьев), кукурузный кекс Пан де Элооте, желе Гелетинас.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала особенности жизни в Мексике, похожие на российские. По ее словам, соотечественники все время сравнивают себя с Западом, а мексиканцы — с США.

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