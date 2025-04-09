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05:31, 9 апреля 2025Путешествия

Блогерша назвала похожие особенности жизни в Мексике и России

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и назвала особенности жизни в этой стране, похожие на российские. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Если у нас под боком Европа, то у Мексики — США. Мы всю жизнь сравниваем себя с Западом, а мексиканцы — с северным соседом. И там, и там люди смотрят через границу и думают: "Вот бы жить как они". Одни мечтают о шенгене, другие — о грин-карте», — отметила россиянка.

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Блогерша рассказала, что проблемы на дорогах есть в обеих странах. По ее словам, если в России водители хамят, не пропускают и подрезают, то в Мексике «творится вообще дичь». «Если вам казалось, что российские водители — самые беспредельщики, просто попробуйте проехать через центр Мехико в час пик», — поиронизировала автор публикации.

Ершова также перечислила отличия своей родины от этой латиноамериканской страны. Так, она подчеркнула, что в России у многих людей есть дачи и участки, а в Мексике свой огород — это скорее роскошь, чем норма.

«Но вот в чем мексиканцы нас обошли — это дома. В Мексике даже обычные семьи живут в двухэтажных домах с несколькими туалетами! У нас же второй туалет — это уже признак состоятельности, а в некоторых старых домах и один-то бывает на улице», — заметила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что скучает в Мексике по российским рынкам. Она пожаловалась, что ей не хватает «слегка хамоватых продавщиц в броском макияже с пластиковыми ведерками, в которых лежат соленые грузди, корнишоны и квашеная капуста».

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